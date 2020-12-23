TFF 1. Lig'de Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak pandemiyi en ağır şekilde yaşayan siyah-beyazlılar, son üç maçını kazanarak Play-Off hattına girdi. Ligde 29.3 yaş ortalamasıyla en deneyimli kadroya sahip olan İzmir ekibi bu sezon ligde bulduğu 26 golün 14'ünü ilk yarı ve ikinci yarını son 15'er dakikalarında buldu. Altay ilk yarının son 15 dakikasında 6 gol attı. Maçının son 15 dakikasında ise rakip fileleri 8 kez havalandırma başarısını gösterdi.

İKİNCİ YARILARDA 16 GOL

İZMİR ekibi ligde sahaya çıktığı 14 karşılaşmanın ikinci yarılarında 16 gol kaydetti. Yücel İldiz'in talebeleri son düdüğe kadar inatçı ve hırslı oyunlarını sahaya yansıtma özelliğini gösterdi. Altay geriye düştüğü Menemen, Bursa ve Akhisar maçların da müthiş bir geri dönüşe imza attı. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Hedefi belli olan bir camiayız ve ekibimizde ona göre kuruldu. Tek amacımız Altay'ı Süper Lig'e taşımak. Büyük Altay asla pes etmez" dedi. Öte yandan İzmir ekibinde sakatlıkları devam Çağlar Birinci, Yekta Kurtuluş ve Harun'un tedavileri devam ediyor. Bu üç futbolcunun Ümraniyespor karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu bildirildi.



HEDEF 4'TE 4

Son üç maçında Ankaraspor, Adanaspor ve Akhisarspor'u mağlup ederek zirve yarışına ortak olan Altay, Ümraniyespor'u yenerek bu sezon ilk kez 4 karşılaşma üst üste kazanmak istiyor. İki kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan İzmir ekibi, çıkışını sürdürmek istiyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ