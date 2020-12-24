Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 16'ncı haftanın açılış mücadelesinde Yasin Kol düdük çalacak. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Harun forma giyemeyecek. Ligde 26 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 17 puanı bulunan 12'nci sıradaki
Ümraniyespor'u yenerek bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Altay'ın sahaya Cihan, Tolga, Berkay, Lokman, Özgür, Yılmaz, Thiam, Kappel, Regattin, Erhan, Paixao ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.
DHA
Altay'ın rakibi Ümraniyespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.