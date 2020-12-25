Altay-Ümraniyespor I CANLI ANLATIM

Altay Alsancak Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan haftanın açılış karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalıyor.
Ligde oynadığı 14 maçta topladığı 26 puanla 6. sırada bulunan Altay son 3 maçını kazanırken, Ümraniyespor ise 15 müsabakada ulaştığı17 puanla 12. durumda yer alıyor.
Ümraniyespor, geçen sezon Altay deplasmanındaki karşılaşmayı 3-1, kendi evindeki maçı ise 1-0 galip tamamlamıştı.
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