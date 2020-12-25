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Haberler Altay Altay-Ümraniyespor I CANLI ANLATIM

Altay-Ümraniyespor I

1. 16. hafta mücadelesinde Altay ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

Altay-Ümraniyespor I CANLI ANLATIM

25.12.2020, 19:17

Altay Alsancak Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan haftanın açılış karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalıyor.

Ligde oynadığı 14 maçta topladığı 26 puanla 6. sırada bulunan Altay son 3 maçını kazanırken, Ümraniyespor ise 15 müsabakada ulaştığı17 puanla 12. durumda yer alıyor.

Ümraniyespor, geçen sezon Altay deplasmanındaki karşılaşmayı 3-1, kendi evindeki maçı ise 1-0 galip tamamlamıştı.

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