TFF 1. Lig'de son 3 maçını kazanan Altay. evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Harun forma giyemeyecek. Ligde 26 puanla 6. sırada yer alan Altay, 17 puanı bulunan 12. sıradaki Ümraniye'yi yenip bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmak istiyor.
Altay’a sert rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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