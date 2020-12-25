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Haberler Altay Altay’a sert rakip

’a sert rakip

Zirve hesapları yapan ekibi sahasında saat 19.00’da Ümraniyespor’u konuk edecek

Altay’a sert rakip

25.12.2020

TFF 1. Lig'de son 3 maçını kazanan Altay. evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Harun forma giyemeyecek. Ligde 26 puanla 6. sırada yer alan Altay, 17 puanı bulunan 12. sıradaki Ümraniye'yi yenip bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmak istiyor.
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