Altay’a sert rakip

Zirve hesapları yapan İzmir ekibi sahasında saat 19.00’da Ümraniyespor’u konuk edecek

TFF 1. Lig'de son 3 maçını kazanan Altay. evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Harun forma giyemeyecek. Ligde 26 puanla 6. sırada yer alan Altay, 17 puanı bulunan 12. sıradaki Ümraniye'yi yenip bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmak istiyor.