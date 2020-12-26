Altay tam gaz

TFF 1. Lig'in 16. hafta açılış maçında Altay evinde Ümraniyespor'u 3-1 yendi. İzmir ekibi puanını 29'a çıkarttı. Siyah-beyazlılar, Giresun ile puanını eşitledi ve averajla liderliğe yükseldi. Maçın 11. dakikasında sağdan Kappel'in ortasında kaleci Ahmet ve Alaadin'in anlaşmazlığında ara giren Erhan topu ağlara yolladı: 1-0. 15'te ceza alanı içinde Lokman'ın müdahalesiyle Glumac yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 17'de Okan atışı gole çevirdi: 1-1. 23'te Erhan'ın soldan ortasında Alaaddin'in eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. Paixao penaltıdan takımını öne geçirdi: 2-1.

KAPPEL SAHNEYE ÇIKTI

56'da Altay ceza sahasında kafalardan seken top sol çaprazda Okan Derici'nin önünde kaldı. Şutunda top farklı şekilde auta çıktı. 78'de ani gelişen Altay atağında Erhan sol kanattan topu Kappel'e aktardı. Hollandalı topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Altay maçı 3-1 kazandı. 4'te 4 yaptı ve çıkışını sürdürdü.





YÜCEL İLDİZ'DEN ZORUNLU DEĞİŞİM

ALTAY Teknik Direktörü Yücel İldiz en son karşılaşmada Akhisarspor'u 2-1 yenen kadroda zorunlu olarak 1 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Akhisar maçında sakatlanan Harun Alpsoy'a orta sahada görev veremedi. İldiz, orta alanda Ümraniyespor önünde ilk 11'de Yılmaz Özeren'e şans verdi. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ziya Alkurt, Yekta Kurtuluş ve Çağlar Birinci dün kritik mücadelede forma giyemedi.



İLK KEZ ZİRVEYE ÇIKTI

SEZONA şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay, ligin 16. haftasında ilk kez averajla liderlik koltuğuna oturma başarısını gösterdi. Pandemiyi en ağır şekilde hisseden siyah-beyazlılar son 4 maçta 12 puan toplayarak büyük bir çıkışa imza attı. Altay bu sezon iç sahada gösterdiği performansla da rakiplerine göz dağı verdi. Siyah-beyazlılar, İzmir'de oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Altay, iç sahada 20 puan topladı.



PAİXAO BOŞ GEÇMEDİ

TFF 1. Lig'de son iki sezondur gol kralı olan Altaylı Marco Paixao dün de rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Portekizli forvet 15 maçta 12. golünü atma başarısını gösterdi. İzmir ekibinin başarılı kanat oyuncusu Erhan Çelenk'te dün Ümraniyespor ağlarına bu sezon 3. golünü attı. Tecrübeli oyuncu takımının kazandığı penaltıda ortayı yapan isim oldu ve üçüncü golde Kappel'e asist yaptı. Teknik heyet skor 3-1 olduktan sonra Erhan ve Paixao'yu 30 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Tuzlaspor ile oynayacağı erteleme maçını düşünerek oyundan aldı. Karşılaşmanın 51. dakikasında dizindin sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Özgür Özkaya korkuttu. Başarılı oyuncunun sakatlık durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacağı bildirildi. Altay'da 3.5 sezon görev yapan Murat Uslu dün Ümraniyespor formasıyla eski takımına rakip oldu. Murat Uslu karşılaşmaya yedekler arasında çıktı.