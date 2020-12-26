TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen Özgür Özkaya'nın kontrollerinin yapıldığı belirtildi.
Sol ön çapraz bağları kopan 32 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
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