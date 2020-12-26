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Haberler Altay Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi

'da 'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi

1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle zirveye ortak olan 'da, dün oynanan maçında sakatlanan sezonu kapattı. Maçın 54'üncü dakikasında yerini Kadir'e bırakmak zorunda kalan tecrübeli futbolcunun MR'ında sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi. Ameliyat olacak sol bek 6 ay sonra sahalara dönebilecek.

Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi

26.12.2020, 16:18

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen Özgür Özkaya'nın kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Sol ön çapraz bağları kopan 32 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

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