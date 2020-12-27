Altay 4 köşe

TFF 1. Lig'de Altay fırtınası esiyor. Takımdaki karona virüs vakaları nedeniyle sıkıntılı bir sürece giren siyah-beyazlılar, bu dönemin ardından çıkışa geçerken Ümraniye engelini de kayıpsız atlatarak müthiş bir seri yakaladı. İzmir ekibi, Ankaraspor'u 3-0, Adanaspor'u 4-1, Akhisarspor'u 3-1 ve son olarak da Ümraniyespor'u da 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaparak zirve yarışına ortak oldu ve şampiyonluğun en güçlü adayları arasına adını yazdırdı. Ligde 15. maçta 29 puana ulaşarak Süper Lig için umutlanan İzmir ekibi, 30 Aralık Çarşamba günü erteleme maçında 27 puanlı Tuzlaspor ile yapacağı maçı da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor.

4 MAÇTA 13 GOL ATTI

Siyah-beyazlılar, son 4 maçta golcü bir kimliğe de bürünürken kalesini de gole kapatmayı başardı. Altay, son 4 maçında rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Ümraniye maçında kanat oyuncusu Erhan maçı kurtaran adam oldu. Erhan, 1 gol atıp, 1 de asist yaparak takımının aldığı 3 puana direkt etki etti.





YÜCEL İLDİZ HEDEF YÜKSELTTİ

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz son derece önemli bir karşılaşmayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi. Galibiyet için tüm takımın elinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu ligde artık oynayacağımız her karşılaşma çok zorlu. Ümraniyespor'u yenmek bizim adımıza çok değerli oldu. Net skorla karşılaşmayı kazandık. Üst sıraları gördük. Ancak bizim için önemli olan tek bir şey var, o da sezon sonunu zirvede bitirip Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ