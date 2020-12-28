Altay’da Erhan fırtınası

TFF 1. Lig'de 4'te 4 yaparak zirve yarışı veren Altay'da sol kanat Erhan Çelenk'in son haftalarda sergilediği futbol teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürüyor. Erhan, son olarak iç sahada 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan Ümraniyespor maçının kahramanı oldu. Siyah-beyazlıların 11'inci dakikada bulduğu golde fırsatçılığını konuşturup perdeyi açan deneyimli futbolcu, 24'üncü dakikada penaltıdan gelen ikinci golde de penaltının mimarı oldu. ERHAN, 78'inci dakikada Kappel'e asist yaparak üç golde de skora katkı sağladı. Daha önce Eskişehirspor ve Ankaraspor maçlarında ağları havalandıran 31 yaşındaki futbolcu siyahbeyazlı formayla 3 gole ulaştı. Erhan Çelenk, 2-1'lik Menemenspor deplasmanında ise ikinci golde Yılmaz'a asist yapmıştı. 2017-18'de Erzurumspor'la 2018-19'da ise Gaziantep FK ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Erhan, aynı başarıyı Altay'da da göstermek istiyor.