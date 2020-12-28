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'da Gnanduillet gitti

1'inci Lig'de zirve yarışındaki 'da forvet 'in takımdan ayrıldığı öğrenildi. Sezon başında 'nin Blackpool takımından transfer edilen Fildişi Sahilli santrforun mutsuz olduğunu belirterek siyah-beyazlı takımla vedalaştığı belirtildi.

Altay'da Gnanduillet gitti

28.12.2020, 12:37

Altay yönetiminin 2022 yılına kadar imza atan oyuncunun avukatıyla masaya oturup karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetmek istediği ifade edildi. Armand Gnanduillet'in kulüpten alacağı olduğu iddia edilirken, Türkiye'de umduğunu bulamayan futbolcunun İngiltere'ye dönmeyi planladığı gelen haberler arasında.

Ligde son 2 sezonun gol kralı olan Portekizli Marco Paixao'nun gölgesinde kalan Gnanduillet, oynadığı 15 maçta sadece 1 kez ilk 11'de görev aldı. Beklentilerin uzağında kalarak yedek kulübesini mesken tutan 28 yaşındaki santrfor, formayı bir türlü kapamayınca yuvadan uçtu. Altay'ın 2'nci haftada deplasmanda 2-1 kaybettiği İstanbulspor maçının 90+5'inci dakikasında siyah-beyazlı formayla ilk golünü atan 1.93 boyundaki pivot forvet, 1-0 galibiyetle sonuçlanan 4'üncü haftadaki Ankara Keçiörengücü deplasmanında ise 82'nci dakikada rakip fileleri sarsarak zaferin mimarı oldu.

SINIRDA 4 OYUNCU VAR
Ligde çarşamba günü deplasmanda Tuzlaspor'la erteleme maçına çıkacak Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, sarı kart sınırında yer alan 4 futbolcusunu uyardı. Siyah-beyazlılarda sağ bek Tolga, stoperler Lokman ve Berkay ile sol kanat Erhan, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşüp pazar günü Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında forma giyemeyecek. İzmir ekibinde sezonu kapatan sol bek Özgür'ün yanı sıra Harun, Ziya, Abdullah ve Çağlar'ın tedavileri sürüyor. İyileşen Yekta'nın durumu belirsiz. Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u mağlup etmesi halinde averajla liderliğe yükselecek.

DHA

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