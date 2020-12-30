Altay liderlik aşkıyla

TFF 1. Lig'de son 4 maçında Ankaraspor, Adanaspor (D), Akhisarspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u mağlup edip ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Altay, bugün deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 8'inci hafta erteleme maçını Ali Şansalan yönetecek.

ÖZGÜR VE HARUN OYNAMIYOR

LİGDE 29 puanla 4. sırada yer alan İzmir ekibi, 30 puanı bulunan 2. basamaktaki rakibini mağlup etmesi halinde averajla liderlik koltuğuna oturacak. Siyah-beyazlılarda çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan sol bek Özgür'ün yanı sıra tedavisi süren Harun forma giyemeyecek. ALTAY'DA, takımdan ayrılan Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet de kadroda yer almayacak. İyileşen Ziya, Yekta ve Çağlar kafileye dahil edildi. İlk yarının son 2 maçını da kayıpsız atlatmak istediklerini söyleyen deknik direktör Yücel İldiz, devre arasında yapılacak planlama ve iyi bir hazırlık dönemiyle ikinci yarıda da zirve yarışını sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Teknik patron İldiz, "Bizim için önemli olan tek bir şey var, o da sezon sonunu zirvede bitirip Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu.