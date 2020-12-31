Altay zirvede

TFF 1. Lig'de 8. hafta erteleme mücadelesinde Altay deplasmanda Tuzlaspor'u tek golle yıktı ve zirveye çıktı: 0-1. 2020'de oynadığı son maçta büyük mutluluk yaşayan siyah-beyazlıların ilk ciddi atağı 14. dakikada gelişti. Regattin'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top Kadir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



THİAM KALECİYE TAKILDI

36. dakikada kazanılan serbest vuruşta Regattin ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasında iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak kaleci Philipp topu kontrol etti. 37. dakikada Tuzlaspor hızlı çıktı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet uzaktan ser vurdu, kaleci Cihan topu güçlükle kornere gönderdi. 54. dakikada Kappel sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Sol çaprazda topla buluşan Erhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



SON ANLAR NEFES KESTİ

80. dakikada Pucko'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Ahmet, karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Cihan gole izin vermedi. 84'te Thiam'ın uzaktan vuruşunda kaleci Philipp'in müdahale ettiği top direğe çarparak kornere çıktı. 86. dakikada soldan kullanılan korner atışında kale sahası önünde İsmail Konuk ters vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca siyah-beyazlı ekip sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve 2020 yılını lider olarak kapatmayı başardı.



MÜTHİŞ BİR SERİ YAKALADI

Altay, dün erteleme maçında aldığı 1-0'lık galibiyetle müthiş bir serisine imza attı. Bu maç öncesine kadar Ankaraspor'u 3-0, Adanaspor'u 4-1, Akhisarspor'u 2-1, Ümraniyespor'u da 3-1'lik skorlarla geçen İzmir ekibi dün de galip gelerek istatistiğini geliştirdi. Siyahbeyazlılar 5 haftalık süreçte 13 kez rakip fileleri sarsarken sadece 3 gol gördü. Altay son olarak Boluspor'a 1-0'lık sonuçla mağlup olmuştu.



İLDİZ'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, geçen haftaki Ümraniyespor mücadelesine göre tek değişiklik yaptı. İldiz, çapraz bağlarının kopması sebebiyle sezonu kapatan Özgür Özkaya'nın yerine Kadir Yazıcı'ya şans tanıdı. Bu arada karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha içerisinde yüksek gerilim yaşandı. Her iki takım oyuncuları arasında kısa süreli itişme yaşanırken olaylar büyümeden önlendi.