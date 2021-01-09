Altay’da işlem tamam

Altay'da yönetim 18 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda devre arasındaki transfer harekatına hız verdi. İzmir ekibi en son Göztepe'de forma giyen hücum oyuncusu Deniz Kadah ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile anlaşma sağladı. Deniz Kadah'ın bonservis sorunu bulunmuyor. Bu sezon Gaziantep FK'da fazla forma şansı bulamayan Mehmet Erdem'in ise kulübüyle fesih yapıp Altay'a imza atması bekleniyor. Bu iki oyuncunun, bugün yapılacak kamp kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

STOPER ADAYI MURAT

Alman ekibi Hannover 96 ekibindeki Barış Başdaş ile temasa geçen Altay'ın listesinde Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça'nın da olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki tecrübeli stoper bu sezon Malatyaspor formasıyla 4 lig ve 3 kupa maçında görev yaptı. Murat Akça kariyerinde 218 karşılaşmada 12 gol atma başarısını gösterdi. 30 yaşındaki stoperle ilgili son kararı teknik heyetin vermesi bekleniyor.



GÖZTEPE'DE OYNADI

Altay'ın kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Deniz Kadah, 1.5 sezon Süper Lig'de Göztepe formasını giydi. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı kulüpte şans bulduğu 47 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı. Deneyimli oyuncu Türkiye'de Göztepe'nin dışında Antalyaspor ve Çaykur Rizespor kulüplerinde forma giydi. Deniz futbola Almanya'da başladı.



İLGİNÇ AYRILIK

ALTAY'DA futbolu bıraktıktan sonra altyapı direktörlüğü görevine getirilen İbrahim Akın, yönetim kurulu kararıyla 1.5 ay önce görevinden uzaklaştırıldığını geçtiğimiz gün tesadüfen karşısına çıkan bir belge ile öğrendiğini açıkladı. Akın, "6 ay önce yetkili bir yönetici tarafından tesislere davet edildim ve tarafıma sportif direktörlük görevi teklif edildi. Teklife evet cevabı vererek görev günümü beklemeye başladım. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen herhangi bir yetkili benimle iletişime geçmedi" dedi. İbrahim Akın'ın açıklamalarının ardından yönetim de açıklama yaptı. Yönetimin açıklamasında, Akın'a hiçbir şekilde herhangi bir evrak verilmediğini, ayrıca Akın'ın kulüpten kimseyle görüşmediğini ve bir yıldır kulübe uğramadığını belirtti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ