Altay’dan Ricardo Alves harekatı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Altay'ın Portekizli 10 numara Ricardo Alves'le ilgilendiği belirtildi. İlk yarıda takımda yer alan Armand Gnanduillet, Anton Putsila, William de Amorim ve Jovan Blagojevic'le yollarını ayırarak kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını 6'ya düşüren siyah-beyazlıların, son olarak Rusya 2. Ligi'nde Orenburg forması giyen Ricardo Alves'le dirsek temasında olduğu ileri sürüldü. Ön libero ve merkez orta saha olarak da görev yapabilen 27 yaşındaki Portekizli, Rusya'da bu sezon 8 maçta 1 gol attı. BONSERVİSİ elinde olan futbolcunun değeri 900 bin Euro olarak gösteriliyor. Portekiz U19 ve U20 milli takım formalarını terleten Ricardo Alves, Porto altyapısında yetişti. Ülkesinde Belenenses ve Portimonense kulüplerinde görev yapan tecrübeli futbolcu Romanya'da Rapid Bükreş, Slovenya'da Olimpija Ljubljana'da top koşturdu.