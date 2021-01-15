TFF 1. Lig'de devre arasına zirvenin 3 puan gerisinde 32 puanla 4. sırada giren Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, ilk yarıda ortalama bir performans sergilediklerini dile getirdi. İlk yarıda korona virüs salgını ve İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını açıklayan deneyimli teknik adam, "Kalabalık kadro sıkıntısı da çektik. Haksızlığa uğradığımız da kendi hatalarımız da oldu. Bandırmaspor maçında tatile erken çıkmış gibiydik yoksa liderdik, ilk yarıyı lider bitirebilirdik. Ortalama bir performansla iddialı grubun içerisinde kaldık. En iyi performansı gösterdiğimiz zaman hedefi yakalarız" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Sezon başında favori takımlar arasında gösterildiklerini söyleyen Yücel İldiz şöyle konuştu: "Aslında bu grupta favori belli olmaz, her şey olabilir. Rakipler inanılmaz transferler yapıyorlar. Biz daha sakin davranıyoruz. En iddialı takımlar arka arkaya sıralandı. Sürpriz takımlar alttan gelebilir. Transferde çok oyuncu almayacağız. İşimiz kolay değil. Biz baskıya alışkın insanlarız. Bu kadar puanı toplayan bu takımdı. Ben hiçbir takımı şampiyon yapacağım demedim. Biz hep birlikte başaracağız diyorum."