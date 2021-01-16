Kurulduğu günden bu yana attığı her adımda taraftarını ve camiasını onurlandırmak için mücadele eden, kuruluş ilkelerine sadık olan ve her zaman tarihine bağlı kalan Büyük Altay 107 yaşında!



Nice şanlı şerefli yıllara! #İlkGündenBeri #BüyükAltay107Yaşında pic.twitter.com/wV6Z62vrpo — Altay Spor Kulübü #İlkGündenBeri (@AltaySporKulubu) January 15, 2021

16 Ocak 1914 tarihinde kurulan Altay, 107. yaşını kutluyor. Siyah-beyazlı kulüp, 107. yıl dönümü ile alakalı sosyal medyadan kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, "Kurulduğu günden bu yana attığı her adımda taraftarını ve camiasını onurlandırmak için mücadele eden, kuruluş ilkelerine sadık olan ve her zaman tarihine bağlı kalan Büyük Altay 107 yaşında!" ifadelerine yer verildi.Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da sosyal medya hesabından "Büyük Altay 107 Yaşında" mesajını paylaştı.Pandemi sebebiyle hiçbir etkinlik düzenlemeyen Altay'da, taraftarlar ise şehrin farklı noktalarında kulüplerinin yeni yaşını kutladı. Sosyal mesafe kurallarına uyan siyah-beyazlı taraftarlar, Alsancak Stadyumu başta olmak üzere Gaziemir, Eski İzmir ve Bozyaka gibi şehrin birçok noktasında meşaleler, tezahüratlar ve pankartlar ile kutlama yaptı.Öte yandan Karşıyaka Spor Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü de sosyal medya hesabından Altay'ın 107. yaşını kutladı.