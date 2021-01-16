Olympique Lyonlu Cenk'in babası gururlu

Cenk'e her zaman destek olduklarını vurgulayan Engin Özkaçar, "Bu süreç gelene kadar Cenk çok çalıştı ve özveride bulundu. Çocuğumuzun 3 sene boyunca denize gittiğini dahi bilmiyorum, götürmedim. Devamlı çalıştık. Sezon biterdi ama Cenk antrenmanlara devam ederdi. Kolay bir süreç olmadı. Hem bizler için hem de Türk milleti için gurur verici. Orada Türkiye'yi temsil ediyor, en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ailesi olarak her zaman arkasındayız" diye konuştu.



FRANSIZCA ÇALIŞIYOR

İlk imzayı attığında pandemi nedeniyle ebeveynleri olarak Cenk'in yanına Fransa'ya gidemediklerini, halen de bu konuda zorluklar yaşadıklarını belirten baba Engin Özkaçar, "19 yaşında çocuk tek başına Fransa'ya gitti. İlk başta Fransızca konuşmayı geliştirmesi lazım. Lyon kulübü haftanın 4-5 günü Cenk'in evine Fransızca hocası gönderiyor. Derslerini çalışıyor. Antrenmanları yoğun geçiyor. Cenk için kolay değil, zor bir süreç. Ben inanıyorum çocuğuma. Mutlaka zamanı geldiğinde oynayacak. Şu anda bir eğitim alıyor diye düşünüyorum. Daha da iyi olacak zamana ihtiyacı var" yorumu yaptı.





BİZİM GÖZÜMÜZDE ÇOCUK

Oğlunun İzmir'i ve kendilerini özlediğini belirten Engin Özkaçar, "2-3 gün izni olsa atlıyor geliyor. Burada soluklanıyor ve tekrar dönüyor. Onun pencerisinden baktığında hakikaten zor. Çünkü benim gözümde halen çocuk gibi. Şu an 20 yaşında 1.90 boyunda ama halen çocuk gibi bizim gözümüzde. O süreci atlacağına, başaracağına inanıyorum. Altay Spor Kulübü'nü ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.



PREMIER LİG'DE OYNAMALI

Hedeflerinde Cenk'in A Milli Takım'da forma giymesinin olduğunu kaydeden baba Özkaçar, "Esas benim hedefim 3 sene sonra İngiltere Premier Ligi'nde oynaması lazım. Hedef koymazsak bir yere varamayız. Hep diyorum, disiplinin olduğu yerde başarı vardır. Çocuklarıma bunu aşılıyorum. Cenk de o konuda çok disiplinli. İşine saygılı, profesyonelce yaşantısını sürdürüyor" diye konuştu.



Oğlunun Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'le iletişim halinde olduğunu ifade eden Engin Özkaçar, "Lille deplasmanında oturup sohbet etmişler. Uzak oldukları için maçtan maça görüşüyorlar ama telefonla görüşüyorlar" şeklinde konuştu.





CENK: ÇOK ÇALIŞACAĞIM

Altay Sosyal Dayanışma Derneği tarafından 4. Erdoğan Tözge Altay'a Hizmet Ödülü'nün kendisine verilmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Cenk Özkaçar, gönderdiği videoyla siyah-beyazlı camiaya şöyle seslendi:



"Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim. İnşallah öncelikle ülkemi, ardından Altay altyapısından yetişmiş bir genç olarak kulübümün vizyon ve misyonunu Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Başarılarımın devamıyla sizi gururlandırmak için çok çalışacağım."



ÖZALTAY'DAN SONRA İLK

ASDD Başkanı Aybars Akoğlu, "Kulübümüze çok büyük hizmetleri olan Erdoğan Bey'in ismini ölümsüzleştirmek için bu ödülü her yıl veriyoruz. İlk ödülü Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na ikinci ödülü eski kaptanımız Murat Uluç'a, son ödülü ise gol kralımız Marco Paixao'ya layık görmüştük. Bu kez ödülümüzü Vahap Özaltay'dan sonra ilk defa Altay'dan yurt dışına transfer olan ve kulübümüzü onurlandıran Cenk'e vermek istedik. Onun başarıları bizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. Onu çok daha iyi yerlerde gördükçe alkışlamaya ve gurur duymaya devam edeceğiz" yorumu yaptı.