Altay hareketli

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Altay'da yönetim devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Forvet hattına Deniz Kadah ve sol beke Mehmet Erdem Uğurlu'yu monte eden İzmir ekibi, stoper ve orta sahaya da takviye yaparak gücüne güç katmak istiyor. Altay'ın defans hattı için ilk tercihi, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Murat Akça. Deneyimli oyuncuyla temasların sürdüğü ve imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Siyahbeyazlı yönetim, 10 numara pozisyonunda ise tercihini yabancıdan yana kullanacak. Son olarak Rusya ekibi Orenburg'ta forma giyen Ricorda Alves ile temaslarına hız verdi. Teknik heyetin de alınması için onay verdiği Portekizli oyuncunun şuan boşta olduğu ve bonservis sorunu bulunmadığı öğrenildi. 27 yaşındaki Ricorda Alves'i ikna etmek için siyah-beyazlı ekibin Portekizli golcüsü Marco Paixao'nun da devreye girdiği öğrenildi. Bu iki transferin en kısa sürede tamamlanıp oyuncuların Antalya kampına katılması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ