Altay’da Mossoro sesleri

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan ve ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Altay'da yönetim takviye çalışmalarını sürdürüyor. Forvet hattına en son Göztepe'de forma giyen Deniz Kadah ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden sol bek Mehmet Erdem Uğurlu'yu bünyesine katan siyah-beyazlıların listesinde, Göztepe'de orta sahada forma giyen Brezilyalı Marcio Mossoro'nun olduğu öğrenildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan 37 yaşındaki sambacının Altay'ın gündeminde olduğu, bu oyuncu için Göztepe yönetimiyle ilerleyen günlerde temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte fazla şans bulamayan Mossoro'nun Altay'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Mossoro Paulista, Internacional, Braga, Ahli, Başakşehir ve Göztepe kulüplerinde forma giydi. Sambacı forma giydiği 473 karşılaşmada 54 gol atarken 66 asist yaptı. Bu transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenumara pozisyo- niyor.



107. YILDA ANLAMLI PAYLAŞIM YAPILDI

ALTAY 107. kuruluş yılını, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tüm camiayla birlikte sosyal medya üzerinden kutluyor. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz gün yaptığı duygusal paylaşım büyük ilgi gördü. Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Altay ve Mustafa Necati Uğural'ın yer aldığı animasyonda; camianın sembol futbolcularından Vahap Özaltay, Ayfer Elmastaşoğlu, Mustafa Denizli, efsane başkanlardan Erdoğan Tözge, 4 yıl önce vefat eden Şehmus Özer, teknik direktör Yücel İldiz, Paixao, Lyon'a transferiyle dikkat çeken Cenk Özkacar ile gençler Kazımcan Karataş ve Eren Erdoğan'a da yer aldı.



VOYVODİNA'YI YAKALADI: 1-1

ALTAY, Antalya'daki hazırlık maçında Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Voyvodina ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Yücel İldiz'in kadrodaki tüm oyunculara şans verdi. Maçın 57. dakikasında Devetak'ın sol kanattan yaptığı orta Berkay'ın ters vuruşu sonrası gol oldu: 0-1. 89'da Çağlar Birinci'nin ortasıda Scuk kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. Maç bu sonuçla bitti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ