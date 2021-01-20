Altay’dan vefa örneği

TFF 1. Lig'de şampiyonluk kovalayan Altay'da yönetim, büyük bir vefa örneği sergiledi. Siyah-beyazlı ekipte, iç transferde sözleşmesi biten oyuncularla da görüşmelerini sürdüren başkan Özgür Ekmekçioğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Gençer Cansev'i unutmadı.

İMZAYI ATACAK

Gençer'i arayan başkan Ekmekçioğlu mukavelesi bitecek deneyimli stopere 1 yıllık yeni kontrat önerdi. Ekmekçioğlu'nun bu jesti sonrası oldukça duygulanan 32 yaşındaki futbolcu talebe olumlu cevap verdi. Başkan Ekmekçioğlu'nun örnek davranışına jestle karşılık veren Gençer, boş mukaveleye imza atacağını belirterek İzmir'de mutlu olduğunu dile getirdi. 32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki yıl kulüpten alacağı rakamı Başkan Ekmekçioğlu belirleyecek. Ekmekçioğlu'nun Gençer'i önümüzdeki yıl takım menajeri olarak idari yapıda görevlendirmeyi planladığı öğrenildi. Göztepe'de de forma giyen savunma oyuncusu 2018'den bu yana Altay'da oynuyor.



TOLGAHAN ACAR GÜNDEMDE

Dış transferde 1 numaralı mevkiye de transfer yapacak olan Altay'ın gündemine Giresunspor'dan Tolgahan Acar da girdi. Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını tay'ın sürdüren yönetim, Karadeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 34 yaşındaki tecrübeli eldivene teklif götürdü.

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