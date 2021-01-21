Altay tam gaz

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Süper Lig yarışında tamamlayıp ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altay, dış transferde üst üste yeni imzalar attırmayı planlıyor. Kadrosundaki 6 futbolcuyla yollarını ayırdıktan sonra son olarak geçen sezon Göztepe'de forma giyen forvet Deniz Kadah ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'dan stoper Murat Akça, Fatih Karagümrük'ten kaleci Aykut Özer ve orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'la prensip anlaşmasına vardı. Üç futbolcunun Antalya kampına katılacağı öğrenildi. Şampiyonluk yarışında ara transferleri Süper Lig'den isimlerden seçen İzmir temsilcisinde Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun 10 numara pozisyonu için Göztepe'de kulüp bulması istenen Brezilyalı Mossoro ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

İMZALAR YAKIN

Daha önce Başakşehir'de de forma giyen Mossoro'nun da Altay'a imzasının an meselesi olduğu öğrenildi. Siyahbeyazlılar bu dört oyuncuyla transferi noktalayacak.



GÖZLER LİGE ÇEVRİLDİ

TFF 1. Lig'in ilk yarısını 32 puanla dördüncü sırada tamamlayan Altay, pazar günü deplasmanda 33 puanla üçüncü sırada yer alan Samsunspor'a konuk olacak. Antalya'da hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibi, Karadeniz deplasmanında ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Samsunspor maçından başka bir şey düşünmediklerini belirten Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Liglerde ikinci yarılar her zaman zor geçer. Bunu bilecek çalıştık. Samsun'dan en iyi sonuçla evimize dönmek istiyoruz" dedi.