Altay’ı zorlu seri bekliyor

TFF 1. Lig'de Pazar günü ikinci yarının ilk maçında Samsunspor'a konuk olacak Altay'ı zorlu bir fisktür bekliyor. Siyah-beyazlılar önündeki 8 haftada bir birinden zorlu maçlara çıkacak. İzmir ekibi ilk iki hafta zirve yarışındaki rakipleri Samsumspor ve İstanbulspor ile karşılaşacak. Ardından kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor ile karşılaşacak. Ardından kendisi gibi Süper Lig hedefi olan Keçiörengücü, Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor ile kapışacak. Ardından ilk yarıyı lider bitiren Giresunspor ile karşılaşacak ardından Tuzlasporla kapışacak. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Zorlu bir maraton bizi bekliyor. Şampiyon olacaksak tüm zorlukları aşmak zorundayız. Bizde ikinci yarıya bunları bilerek hazırlandık. Sezon sonu hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

MURAT VE ZEKİ DE İŞLEM TAMAM

İkinci yarı hazırlıklarıyla beraber transfer çalışmalarını da sürdürüp Süper Lig ekiplerinden isimleri kadrosuna dahil eden Altay'da daha önce anlaşmaya varılan Yeni Malatyaspor'dan stoper Murat Akça ve Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ın da, Antalya kampına katıldığı belirtildi. Göztepeli Mossoro ve K.Gümrüklü kaleci Aykut'un da imza aşamasına geldiği bildirildi.