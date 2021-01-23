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Altay’dan ‘Süper’ atak

İzmir ekibi, ’den Mossoro, , ve ’i kadrosuna kattı.

Altay’dan ‘Süper’ atak

23.1.2021

ŞAMPİYONLUK hedefiyle TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'da yönetim dün Süper Lig'den önemli oyuncuları bünyesine kattı. Siyah-beyazlı kurmaylar Göztepe'den 10 numara pozisyonun da oynayan Brezilyalı Mossoro, Malatyaspor'dan stoper Murat Akça, Fatih Karagümrük'ten Zeki Yıldırım ve Ankaragücü'nden sağ bek Cebrail Karayel'e imza attırdı. Oyuncular için Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza törenlerinde kulüp Başkanı Özgür Ekmekcioğlu hazır bulundu. Özellikle Altay yönetiminin yıldız oyuncu Mossoro için İzmir ve Brezilya'nın görüntüleriyle hazırladığı video büyük beğeni topladı

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
SİYAH-BEYAZLI taraftarlar, Sambacıya büyük ilgi gösterdi. İzmir ekibine imza atan tecrübeli oyuncular, Başkan Özgür Ekmekcioğlu'na şampiyonluk sözü verdi. İzmir ekibi bu dört önemli takviyeden önce Gazişehir FK'dan sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ve en son Göztepe de forma giyen Deniz Kadah'ı da renklerine katmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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