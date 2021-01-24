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Haberler Altay Altay, Samsun’da zafer peşinde

, ’da zafer peşinde

Siyah-beyazlılar, ikinci yarının ilk maçında bugün saat 19.00’da Karadeniz ekibine konuk olacak. Maçı Murat Erdoğan yönetecek.

Altay, Samsun’da zafer peşinde

24.1.2021

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altay, ligde ikinci yarının perdesini bugün Samsun'da açıyor. Takıma yaptığı takviyelerle gücüne güç tatan siyah-beyazlılar, bugün saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda en ciddi rakibi Samsunspor'a konuk olacak. Hakem Murat Erdoğan'ın yöneteceği mücadeleyi beINMAX1 canlı olarak ekranlara getirecek. İlk yarının son haftasına kadar liderlik koltuğunda oturduğu ligde son Bandırmaspor yenilgisiyle zirvenin 3 puan gerisine düşen Altay, ilk yarıda evinde 0-0 berabere kaldığı Samsunspor'u yenmek istiyor.

İLDİZ 3 PUAN İSTİYOR
MUtlak şampiyonluk hedeflediklerini belirten Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz" diye konuştu.

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