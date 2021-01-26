Altay’a ağır darbe

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altay ikinci yarının ilk maçında kendisi gibi Süper Lig hedefi bulunan Samsunpor'a 1-0 yenildi. İzmir ekibi ligde üst üste iki maçtan da sahadan puansız ayrıldı. Siyah-beyazlılar devre arasında Süper Lig takımlarından yaptıkları transferlerin lisansları çıkmadığı için Karadeniz deplasmanında forma giyemedi. Altay, 32 puanla 38 puanı buluna lider Girensunspor'un 6 puan gerisinde kaldı. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz mücadele gücü yüksek geçen bir maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.



EN AZINDAN PUAN ALMALIYDIK

DENEYİMLİ teknik adam, "Çok pozisyon olmayan bir maçta maalesef oyunun sonunda ferdi bir hatadan gol yedik. Bu maçta özellikle ofansif anlamdaki oyuncu eksikliklerimiz ve alternatif açısından sıkıntı yaşadık. Hamle gücümüz fazla olsayd farklı olabilirdi" dedi.



LİSANSLAR YETİŞMEDİ

DEVRE arasında önemli takviyeler yapan Altay eski borçları yüzünden önemli Samsun maçına yeni transferlerinin lisanslarını çıkartamadı. Kulüpte eski teknik adam ve futbolculara olan borçlar nedeniyle transfer yasağı bulunduğu, yönetimin kaynak bularak hafta içinde sorunu çözmeyi planladığı belirtildi. Altay'ın davalık olduğu isimler arasında geçen sezonki teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve eski oyuncusu Segbefia'nın bulunduğu iddia edildi.