Altay pes etmeyecek

TFF Birinci Lig'de oynadığı son iki karşılaşmasında Bandırmaspor ve Samsunspor'a mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Altay'da teknik direktör Yücel İldiz panik yapmadıklarını belirtti. Zorlu lig maratonunda galibiyetler olduğu kadar mağlubiyetlerin de olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Amaç belli. Sezon sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. İnşallah Altay'a yakışan mücadele ile hedefimize ulaşacağız.



"SERİ YAKALAYACAĞIZ"

İKİ hafta önce bu ligde liderdik, tekrar bir seri yakalayacağız. Yarışı hiçbir zaman bırakmayacağız. Böyle mağlubiyetler bizi daha çok kamçılayacak. Büyük Altay asla pes etmez" şeklinde konuştu. Teknik patron İldiz, yeni transferlerin lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından daha sağlıklı bir kadroyla sahada olacaklarını belirtti. Dünü izinli geçiren siyahbeyazlılar, pazartesi günü evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına bugün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başlayacak. Sakatlığı süren Özgür, Harun ve cezalı Thiam dışında bir eksik oyuncu bulunmuyor.