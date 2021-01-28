Altay’da Yılmaz Özeren yolcu

TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan Altay'da forma giyen orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'in Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kocaelispor'la anlaştığı iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yılmaz'ın yönetimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshedip, Kocaeli ekibinin yolunu tutacağı ileri sürüldü.

KOCAELİ İLE 1.5 YILLIĞINA ANLAŞTI

Yılmaz Özeren'in yeşil-siyahlılarla 1.5 yıllığına el sıkıştığını duyruldu. Sezon başında Bandırmaspor'un kendisine talip olmasıyla takımdan ayrılma noktasına gelen ancak sonrasında kalmaya karar veren Yılmaz Özeren, son olarak Yılport Samsunspor deplasmanında 85. dakikada oyuna dahil olmuştu.