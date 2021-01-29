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Büyük Altay telafi edecek

Son iki maçını kaybeden ve zirvenin 6 puan gerisine düşen İzmir ekibi, İstanbul’la çok zor maç oynayacak.

Büyük Altay telafi edecek

29.1.2021

TFF 1. Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenildikten sonra ikinci devrenin ilk müsabakasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düşen 32 puanlı Altay, pazartesi günü evinde İstanbulspor'la en zor sınavlarından birine çıkacak. Siyah-beyazlılar, attığı 38 golle ligin en skorer takımını durdurmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, son 5 maçını kazanan 37 puanlı İstanbulspor'un serisini bitirerek yeniden ilk 2 için iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.

YILMAZ ÖZEREN KOCAELİ'DE
Altay, karşılaşmayı kaybetmesi halinde Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atacak. İlk yarıda İstanbulspor'a deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, sahadan zaferle ayrılması halinde iç sahada 4'te 4 yapacak. Teknik direktör Yücel İldiz, Samsunspor yenilgisinin izlerini sileceklerini söyledi. İldiz, "Zirve yarışını sürdüreceğiz. Sezon sonu da hedefimize ulaşacağız" dedi. Bu arada Kocaelispor'la anlaşan Yılmaz Özeren, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

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