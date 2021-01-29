Büyük Altay telafi edecek

TFF 1. Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenildikten sonra ikinci devrenin ilk müsabakasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düşen 32 puanlı Altay, pazartesi günü evinde İstanbulspor'la en zor sınavlarından birine çıkacak. Siyah-beyazlılar, attığı 38 golle ligin en skorer takımını durdurmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, son 5 maçını kazanan 37 puanlı İstanbulspor'un serisini bitirerek yeniden ilk 2 için iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.

YILMAZ ÖZEREN KOCAELİ'DE

Altay, karşılaşmayı kaybetmesi halinde Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atacak. İlk yarıda İstanbulspor'a deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, sahadan zaferle ayrılması halinde iç sahada 4'te 4 yapacak. Teknik direktör Yücel İldiz, Samsunspor yenilgisinin izlerini sileceklerini söyledi. İldiz, "Zirve yarışını sürdüreceğiz. Sezon sonu da hedefimize ulaşacağız" dedi. Bu arada Kocaelispor'la anlaşan Yılmaz Özeren, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.