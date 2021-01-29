TFF 1. Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenildikten sonra ikinci devrenin ilk müsabakasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düşen 32 puanlı Altay, pazartesi günü evinde İstanbulspor'la en zor sınavlarından birine çıkacak. Siyah-beyazlılar, attığı 38 golle ligin en skorer takımını durdurmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, son 5 maçını kazanan 37 puanlı İstanbulspor'un serisini bitirerek yeniden ilk 2 için iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.
YILMAZ ÖZEREN KOCAELİ'DE
Altay, karşılaşmayı kaybetmesi halinde Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atacak. İlk yarıda İstanbulspor'a deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, sahadan zaferle ayrılması halinde iç sahada 4'te 4 yapacak. Teknik direktör Yücel İldiz, Samsunspor yenilgisinin izlerini sileceklerini söyledi. İldiz, "Zirve yarışını sürdüreceğiz. Sezon sonu da hedefimize ulaşacağız" dedi. Bu arada Kocaelispor'la anlaşan Yılmaz Özeren, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Büyük Altay telafi edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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