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Haberler Altay İlhan Depe, Altay ile anlaştı

, ile anlaştı

’un yollarını ayırdığı , ile anlaştı. Hes Kablo Kayserispor forması ile toplam 5 maça çıkıp 137 dakika süre alan İlhan Depe, ligin ikinci yarısında Altay forması giyecek.

İlhan Depe, Altay ile anlaştı

29.01.2021, 09:41

Sezon başında büyük umutlarla Hes Kablo Kayserispor'a transfer edilen ve devre arasında kendisine kulp bulması söylenen İlmhan Depe, İzmir ekibi ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Altay ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Hes Kablo Kayserispor forması ile toplam 5 maça çıkıp 137 dakika süre alan İlhan Depe, ligin ikinci yarısında Altay forması giyecek.
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