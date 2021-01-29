Hes Kablo Kayserispor’un yollarını ayırdığı İlhan Depe, Altay ile anlaştı. Hes Kablo Kayserispor forması ile toplam 5 maça çıkıp 137 dakika süre alan İlhan Depe, ligin ikinci yarısında Altay forması giyecek.

Sezon başında büyük umutlarla Hes Kablo Kayserispor'a transfer edilen ve devre arasında kendisine kulp bulması söylenen İlmhan Depe, İzmir ekibi ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Altay ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.



Hes Kablo Kayserispor forması ile toplam 5 maça çıkıp 137 dakika süre alan İlhan Depe, ligin ikinci yarısında Altay forması giyecek.