Altay iş bitirdi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altay, Süper Lig temsilcisi Hes Kablo Kayserispor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe ile anlaştı. Bursaspor'da profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu Şanlıurfaspor, İnegölspor, Balıkesirspor, Kardemir Karabükspor ve Kasımpaşa kulüplerinde oynadı. Süper Lig'de 126 maça çıkan İlhan 1 gol atarken, 1. Lig'de 52 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Tecrübeli sağ kanat bu sezon Süper Lig'de 4, kupada ise 1 maça çıktı. Altay ara transfer döneminde Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel ve Marcio Mossoro'dan sonra 7. takviyesini yapmış oldu.

KRİTİK SÜRECE GİRİYORLAR

Ligde oynadığı son iki maçta Bandırmaspor ve Samsunspor'a yenilerek 38 puanla liderliğini sürdüren Giresunspor'un 6 puan gerisinde kalan Altay'da gözler İstanbulspor maçına çevrildi. İzmir ekibi, karşılaşmayı kazanmanın hesaplarını yaparken, bu maçın ardından deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacak. Siyah-beyazlılar bir hafta sonra da sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Zorlu bir fikstürün beklediği Altay, Adana Demir (D), Altınordu ve Giresunspor'la (D) kapışacak. İzmir temsilcisi alacağı sonuçlarla kendi kaderini belirleyecek.



KALECİ VAROL VEFAT ETTİ

Altay'ın unutulmaz kalecisi Varol Ürkmez, 84 yaşında hayatına kaybetti. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1960-1968 yıllarında formamızı giyen, A Milli kalecimiz Varol Ürkmez 84 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Yeteneği, renkli kişiliğiyle Türk futbolu ve Büyük Altay'ımızda bıraktığı tüm izleri unutmayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş'tan Altay'a transfer olan Varol Ürkmez, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği kulüplerinde de görev aldı.