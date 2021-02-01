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Haberler Altay Altay evinde Istanbul’u agırlıyor

Altay evinde Istanbul’u agırlıyor

İzmir ekibi 19.00’da sahasında ’u konuk edecek.

Altay evinde Istanbul’u agırlıyor

1.2.2021

TFF 1. Lig'de son 2 maçını kaybederek 32 puanda kalan ve zirvenin 6 puan gerisine düşen 4'üncü sıradaki Altay bugün sahasında 37 puanı bulunan zirve takipçisi İstanbulspor'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Altay'da sarı kart cezalısı Thiam ve sakatlığı bulunan Harun forma giyemeyecek. Lisansları çıkartılan yeni transferler İlhan Depe, Deniz Kadah, Mehmet Erdem, Mossoro, Zeki Yıldırım, Cebrail Karayel ve Murat Akça da bugün teknik heyet şans verirse forma giyebilecek. Öte yandan siyahbeyazlılar dün kaleci Adem Stachowiak ile anlaştığını duyurdu. Altay bir süredir görüştüğü yıldız kaleciye imzayı attırdı.

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