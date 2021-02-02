Altay ağır yaralı

TFF Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Altay, evinde rakiplerinden İstanbulspor'a mağlup oldu ve puan hasretini üç maça çıkardı: 1-3. 10. dakikada Altay'da Mehmet Erdem ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan vurdu, kaleci yere uzanarak topu kurtardı. 30'da İstanbulspor atağında İbrahim Yılmaz'ın sağdan attığı pasla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Rroca, attığı şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 45+1'de Rroca'nın pasıyla hareketlenen Ethemi, topla birlikte ceza sahasına girmesinin ardından plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

ONUR MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

57'de sol kanattan yüklenen Altay'da Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Zeki Yıldırım, yerden attığı şutta kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 63'te İstanbulspor'da orta sahanın gerisinden atılan uzun pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Rroca topu aşırttı ancak kaleci Cihan topu elleriyle müdahale ederek savunmasına kazandırdı. 81'de İstanbulspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Ergün, topa vursa da kaleci Cihan topa dokundu. Pozisyonun devamında ikili bir kez daha karşı karşıya kaldı, Kaleci Cihan yine başarılı bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi. 85'te sağ kanattan yüklenen İstanbulspor'da Abazaj'ın verdiği pasla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Ergün, yaptığı aşırtma vuruşla skoru belirledi: 1-3.



YENİLER SAHADA

Altay'ın devre arasında kadrosuna kattığı yıldız isimleri bugün ilk kez forma şansı buldu. Siyahbeyazlılar da Cebrail, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım ve Mossoro maça ilk 11'de başladı. İkinci yarı ise Deniz Kadah oyuna dahil oldu. Deniz mücadeleye dahil olduktan sonra 57. dakikada ilk asistini yaparken, Zeki Yıldırım da siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.



İLDİZ'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, son oynanan Samsunspor maçına göre kadroda 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli hoca cezalı olan Thiam'ın dışında İbrahim Öztürk, Ziya Alkurt, Tolga Ünlü ve Kadir Yazıcı'nın yerlerine yeni transferler Cebrail, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım ve Mossoro ile Scuk'a ilk 11'de forma verdi.