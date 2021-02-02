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Haberler Altay Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi

’da dönemi sona erdi

Son dakika... TFF 1. Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan 'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı. Bu sezon başında göreve geldiği Altay’da 19 maça çıkan Yücel İldiz, bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi

02.02.2021, 16:30

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Altay'da üst üste alınan kötü sonuçlar sebebiyle Teknik Direktör Yücel İldiz ile yol ayrımına gelindi. Ligdeki son 3 maçını kaybeden siyah-beyazlılarda yönetim, deneyimli teknik adamla görüşerek ayrılık kararını iletti. 67 yaşındaki teknik adam, kararı anlayışla karşılayarak ayrılık konusunda yönetimle anlaştı. Altay'ın bugün içerisinde ayrılıkla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Bu sezon başında göreve geldiği Altay'da 19 maça çıkan Yücel İldiz, bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
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