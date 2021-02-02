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Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Son dakika... TFF 1. Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı. Bu sezon başında göreve geldiği Altay’da 19 maça çıkan Yücel İldiz, bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

02.02.2021, 16:30