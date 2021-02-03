Altay’da deprem

TFF Birinci Lig'de şampiyonluk hesapları yapan, kadrosunda da yıldız futbolcuları bulunduran Altay'da üst üste alınan 3 yenilgi ayrılık getirdi. İzmir ekibi, kötü gidişatın sürmesi üzerine teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırdı. Sezon başından bu yana görevde olan tecrübeli teknik adam Yücel İldiz, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Takım içinde yaşanan korona virüs vakalarının ardından kadro kurmakta zorlanan ve istediği verimi de alamayan 67 yaşındaki teknik direktör Yücel İldiz, kan değişikliğinin iyi geleceğini belirterek başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya geldi. Görüşmede ayrılık kararı çıktı.

GÜNDEMDE 3 TEKNİK ADAM VAR

Teknik direktör arayışlarına başlayan İzmir ekibi Altay'ın Kayserispor, Ankaragücü, Göztepe, Ümraniyespor, Elazığspor ve Gaziantep BŞB'yi çalıştıran Bayram Bektaş'ın yanı sıra Ümraniyespor, Altay, Boluspor, Manisaspor, Kayseri Erciyes, Bucaspor ve Karşıyaka'da görev yapan Sait Karafırtınalar isimleri üzerinde durduğu belirtildi. Yönetim ayrıca Süper Lig'in deneyimli teknik adamlarından Hikmet Karaman ile de görüşmeyi planladığı belirtildi.

SON DAKİKA HAMLESİ POKO

Altay, ara transferin son saatlerinde Göztepe'den ayrılan Andre Poko ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Gabonlu orta saha oyuncusu siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 9. futbolcu oldu. Poko, Süper Lig'de 100 maçta 2 gol kaydetti. Altay, ara transferde yine Göztepe'den ayrılan Deniz Kadah ve Mossoro'yu kadrosuna katmıştı. Ara transfer döneminde tüm transferlerini Süper Lig ekiplerinden yapan siyah-beyazlılar, Denizlispor'dan kaleci Stachowiak, Ankaragücü'den Cebrail Karayel, Kayserispor'dan İlhan Depe, Gaziantep FK'dan Mehmet Erdem Uğurlu, Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça ve Fatih Karagümrük'ten Zeki Yıldırım'la el sıkıştı.