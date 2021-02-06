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Altay arayışta

İzmir ekibi teknik adam ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak son anda çıkan pürüz nedeniyle imza atılmadı. ve ismi gündeme geldi.

Altay arayışta

6.2.2021

Altay'da 18 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için kurulan güçlü kadroda teknik direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasından sonra yönetim henüz yeni teknik direktörünü bulamadı. İzmir temsilcisi, teknik direktör Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz gün Karaman ve yardımcılarının gece geç saatlere kadar Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir arada olduğu öğrenildi. Ancak Karaman'ın "Konuştuğumuzla sözleşmede yazan aynı değil" ifadesini kullanarak imzayı atmadığı iddia edildi. Ayrıca Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün de Hikmet Karaman'ı listesine aldığı için Altay'a imza atmaktan vazgeçtiği de konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun teknik adam arayışlarına hız verdiği öğrenildi. Ekmekçioğlu'nun listesinde en son Kayserispor'u çalıştıran Samet Aybaba ve 2. Lig ekiplerinden Trabzon Hekimoğlu'nun başında bulunan Osman Özköylü'nün olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmayların önümüzdeki günlerde Samet Aybaba ile temasa geçmesi bekleniyor. Osman Özköylü'ye ise Karadeniz temsilcisiyle yollarını ayırması durumda teklif sunulacağı öğrenildi.

MEHMET ÖZDİLEK KABUL ETMEDİ

TFF 1. Lig'de Erzurumspor ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mehmet Özdilek'in Altay'ın teklifini kabul etmediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Süper Lig kulüplerinden gelecek teklifi beklediği bildirildi. Siyah-beyazlı ekibin listesinde yer alan bir diğer teknik direktör adayı Bayram Bektaş ise A Milli Takım Yardımcı Antrenörü olarak görev başladı. İzmir ekibinin temas kurduğu Sait Karafırtınalar ile de el sıkışılamadı.

GÖRKEM TÜRYILMAZ

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