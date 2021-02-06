Rakip Es Es

TFF 1. Lig'de üst üste üç maçtan sahadan puansız ayrılarak 6. basamağa gerileyen Altay, bugün deplasmanda bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Eskişehirspor'a konuk olacak. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. İzmir temsilcisinde sarı kart cezası sona eren ön libero Thiam forma giyebilecek. Siyah-beyazlılar da son transferlerden kaleci Adam Stachowiak ile orta saha oyuncusu İlhan Depe ve ön libero Poko'nun bu hafta kadroda yer alması bekleniyor. İzmir temsilcisi kötü gidişine Eskişehirspor önünde son vererek yeni bir galibiyet serisi yakalamayı planlıyor. Altay'da önemli mücadele öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.



ALTYAPIDAN HOCA OLACAK

YÜCEL İldiz ile yollarını ayıran Altay'da yönetimi henüz takımın başına bir teknik direktör getirmedi. Siyah-beyazlıları bugün Eskişehirspor önünde altyapı da yer alan teknik adamlarından oluşan bir teknik heyetin sahaya çıkaracağı öğrenildi. İzmir ekibinde yönetimin temasta olduğu hocalardan biriyle anlaşması halinde, bugün tribüne gelerek maçı izlemesi bekleniyor.