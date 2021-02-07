Altay nefes aldı

TFF 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan ve oynadığı son 3 maçını kaybederek yarışta yara alan Altay, deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek yeniden nefes aldı. 12. dakikada Paixao'nun ceza sahasına ortasına Kappel kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. 14. dakikada ceza sahasında Paixao'nun şutu kaleci Melih'ten döndü, pozisyonu iyi takip eden Kappel, topu ağlara gönderdi: 0-1. 25. dakikada Furgan'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu az farkla dışarı çıktı. 48. dakikada sağdan gelen ortaya altı pas üzerinde kafasını uzatan Paixao topu ağlara gönderdi: 0-2.

İKİNCİ YARIDA FARKA GİTTİLER

72. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı korner atışında Uğurcan'ın gelişine şutunda top az farkla auta gitti. 75. dakikada Mehmet Erdem, ceza sahası içinde Bedirhan tarafından düşürüldü. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada kazanılan penaltıyı Paixao gole çevirdi: 0-3. 86. dakikada Erhan, çalımlarla ceza sahasına girip, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 0-4. 90+1. dakikada Kazım, ara pasla ceza sahasına girdi, kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 0-5. Altay karşılaşmayı 5-0 kazandı.



KALE STACKHOWİAK'IN

Altay yönetimi, teknik direktör Yücel İldiz'in yerini doldurmak için arayışlarını sürdürürken, takımı Eskişehirspor karşısına U19 takımı antrenörü Hüseyin Tavur çıkardı. İzmir ekibinin geçen maçta İstanbulspor'a 3-1 yenildiği maça oranla dünkü karşılaşmanın 11'inde değişiklikler yapıldı. İzmir ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı kaleci Stackhowiak kaleyi devralarak ilk kez 11'de maça çıktı. Cihan ise yedekler arasındaydı. İzmir ekibinde bu sezon Altınordu ve Adana Demirspor maçlarında forma giyen Çağlar Birinci de kendine 11'de yer buldu.



MOSSORO VAR POKO YOK

Altay'ın ara transfer döneminde Göztepe'den transfer ettiği tecrübeli yıldız oyuncu Mossoro ilk 11'de oynarken, Poko ise kadroda yer almadı. Kart cezası biten Thiam'ın yanı sıra golcü Deniz Kadah da maça ilk 11'de başladı. Yekta Kurtuluş, Regattin, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk ve Erhan Çelenk de kendisine yedek kulübesinde yer buldu.