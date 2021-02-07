Osman Özköylü bombası

Altay yeni teknik direktörünü buldu. Listesinde Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Yalçın Koşukavak ve Sait Karafırtınalar gibi isimleri bulunduran İzmir ekibi, son olarak Hekimoğlu Trabzon'u çalıştıran Osman Özköylü ile anlaştı. Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu, "Hocamız Osman Özköylü, Altay'dan iyi bir kontrat geldiğini bize iletti. Bugün Kahramanmaraşspor ile maçımız var. Biz de bu durumu etik bulmadık ve kendisiyle yollarımızı ayırdık" diye konuştu.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Tecrübeli teknik direktör Osman Özköylü ise, "Altay yönetimi ile bugün bir araya geleceğiz. Şartlar oluşursa sözleşme imzalayacağız" diye konuştu. Özköylü daha önce de Boluspor, Ankaraspor, Denizlispor, Adanaspor, Erzurumspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Kayseri Erciyesspor, Elazığspor ve İskenderunspor'u çalıştırdı.