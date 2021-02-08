Altay kendine geldi

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından sıkıntılı günler yaşayan Altay, deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 mağlup ederek moral buldu. Sezonun ilk yarısında ilk 2 haftadan 1 puan çıkardıktan sonra evinde Eskişehir ekibini 6-0 yenerek çıkışa geçen ve 3'te 3 yapan siyah-beyazlılar, ikinci devrede de seri yakalamayı hedefliyor. Takımın başında Eskişehir'de sahaya çıkan U19 Teknik Sorumlusu Hüseyin Tavur, Maçtan önce başkanımızla toplantıda geçmişe sünger çekip yeni bir sayfa açmayı hedeflemiştik. İlk galibiyetimizi alarak yolumuza devam edeceğiz. Biz çok büyük bir camiayız. Bu oyuncu grubu Altay'ı Süper Lig'e çıkaracak" dedi. Öte yandan Altay'da Paixao kulüp tarihine geçti. Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 89 maçta attığı 66 golle kulüp tarihinde Mustafa Denizli ve Ayfer Elmastaşoğlu'nun ardından en golcü 3. futbolcu oldu. Paixao, 1.34 gol ortalamasıyla ise zirvede yer alıyor.