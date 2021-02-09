Altay’da işlem tamam

Süper Lig hasretine son vermek için güçlü bir kadro kuran Altay'da İstanbulspor maçından sonra görevinden ayrılan Yücel İldiz'in yerine takım Osman Özköylü'ye emanet edildi. Son olarak 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da çalışan 49 yaşındaki teknik direktörün dün ailesiyle İzmir'e geldiği ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile el sıkıştığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamla, siyah-beyazlı kulübün 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Altay'ın yeni teknik patronu Osman Özköylü'nün bugün yeni takımıyla Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde ilk idmanına çıkması bekleniyor.



Uzun yıllar Trabzonspor ve A Milli Takım formalarını futbolcu olarak giyen Osman Özköylü, teknik direktör olarak, Etimesgut Şekerspor, Erzurumspor, İskenderun Demir Çelik, Elazığspor, Denizlisyor, Kayresi Erciyes, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, Erzurumspor, Adanaspor, Osmanlıspor, Boluspor ve son olarak Hekimoğlu Trabzon kulüplerini çalıştırdı. Deneyimli teknik adam kariyerinde ilk kez bir İzmir takımı çalıştıracak. Özköylü, teknik adam olarak 371 maçta görev yaptı. 167 maçtan sahadan galip ayrılmayı başaran tecrübeli teknik direktör, 99 mücadelede yenildi, 105 mücadelesi ise beraberlikle sonuçlandı. Osman Özköylü teknik direktörlük kariyerinde 1.63'lük puan ortalamasıyla görev yaptı.



MARCO PAŞA ZİRVEDE TEK

MARCO Paixao, bu sezon da gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korumanın sevincini yaşıyor. Son olarak siyah-beyazlı takımın deplasmanda 5-0 kazandığı Eskişehirspor maçında 2 gol atarak toplam 14 gole ulaşan Portekizli santrfor, en yakın rakiplerinin 4 gol önünde yer alıyor. Portekizli forvet ligde 2018-19'da 29 gol, geçen sezon ise 22 gol kaydetmişti. Bir kez de kupada gol atan Paixao, Altay formasıyla toplam 66 gole ulaştı.