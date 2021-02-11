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Haberler Altay Altay’da İbrahim Akın yeniden görevde

’da yeniden görevde

TFF 1’inci Lig ekiplerinden ’da geçen ay altyapı direktörlüğü görevinden uzaklaştırıldığını söyleyen ve yönetim aleyhine açıklama yapan, sonrasında da açıklaması nedeniyle yönetim tarafından tepki gören , sportif direktörlük görevine getirildi.

Altay’da İbrahim Akın yeniden görevde

11.02.2021, 08:35

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, üçüncü ve ikinci liglerde elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği bulunan kulübümüzün ve Türk futbolunun önemli isimlerinden İbrahim Akın sportif direktörlük görevine getirilmiştir" denildi.

Taraftarların kulüpte görev almasını istemediği teknik direktör Osman Özköylü ile bugün sözleşme imzalayan yönetimin taraftarların gönlünde taht kuran İbrahim Akın'ı yeniden göreve getirmesi kafalarda soru işaretleri bıraktı. Taraftarlar yönetimin Osman Özköylü konusundaki tepkileri azaltmak amacıyla bu hamleyi gerçekleştirdiğini dile getirdi.
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