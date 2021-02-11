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Altay’da İbrahim Akın yeniden görevde

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da geçen ay altyapı direktörlüğü görevinden uzaklaştırıldığını söyleyen ve yönetim aleyhine açıklama yapan, sonrasında da açıklaması nedeniyle yönetim tarafından tepki gören İbrahim Akın, sportif direktörlük görevine getirildi.

11.02.2021, 08:35