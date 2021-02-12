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Haberler Altay Altay’da dört futbolcuya uyarı yapıldı

Altay’da dört futbolcuya uyarı yapıldı

İzmir ekibinde maçı öncesinde Tolga, Berkay, Lokman ve Erhan kart sınırında.

Altay’da dört futbolcuya uyarı yapıldı

12.2.2021

TFF 1. Lig'de yarın evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Altay'da ilk maçına çıkacak teknik direktör Osman Özköylü, sarı kart ceza sınırında yer alan 4 futbolcusunu uyardı. Siyah-beyazlılarda sağ bek Tolga, stoperler Berkay ve Lokman ile sol kanat Erhan kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

OSMAN ÖZKÖYLÜ ÇOK İDDİALI
Ligde zorlu bir periyoda giren İzmir ekibinde teknik heyet oyuncuların dikkatli olmalarını ve gereksiz kart görmemelerini istedi. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Harun forma giyemeyecek. Altay'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü, sezon sonunda hedefe ulaşacaklarını söyledi.

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