Altay’a sert rakip

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek moral bulan Altay, bugün evinde Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Maç TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İzmir ekibinde Yücel İldiz'le yolların ayrılmasının ardından hafta içinde anlaşma sağlanan teknik direktör Osman Özköylü, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Özköylü, "Büyük Altay'ın büyük hedefleri için buradayız. Tüm camiamızın desteği, birlik ve beraberliği ile el ele Süper Lig'e" mesajı paylaştı. Altay'da sakatlığı süren Harun, Gençer ve Özgür yok.

GALİBİYETE ŞARTLANDILAR

LİGDE topladığı 35 puanla 6. sırada yer alan İzmir temsilcisi Altay, 34 puanı bulunan bir basamak altındaki Başkent ekibi Keçiörengücü'nü de yenerek Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor.