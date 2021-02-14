Altay dağıldı

TFF 1. Lig'de Süper Lig yarışı veren Altay, üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Eskişehirspor'u yenerek kendine gelmişti. Siyah-beyazlılar, sahasında Keçiörengücü'ne farklı yenilerek yarışta yara aldı: 0-4. 31'de ceza sahası dışı sol çaprazından topa vuran Barış Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak yerden ağlarla buluştu: 0-1. 35'te 30 metreden Paixao'nun vuruşunda kaleci Metin Uçar topu kurtardı. 45+3'te sol kanattan atak yapan Keçiörengücü'nde Soner Gönül, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, Cem Ekinci topa dokunarak ağlara gönderdi: 0-2.



SON SÖZÜ SÜLEYMAN SÖYLEDİ

74'te Mehmet Erdem sol taraftan ceza sahası içine ortaladı, Erhan Çelenk'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Metin Uçar topa sahip oldu. 76'da atak yönüne göre sol taraftan kullanılan taç atışında topla buluşan Barış Yılmaz, kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma vuruş yaptı, yerden seken top filelerle buluştu: 0-3. 90+4'te sağ kanattan yüklenen Keçiörengücü'nde Eze, ceza sahası içine çevirdi. Topla buluşan Süleyman Olgun, topu ağlara yolladı: 0-4. Karşılaşma 4-0 sona erdi.



ÖZKÖYLÜ'NÜN İLK MAÇI

Geçtiğimiz hafta Yücel İldiz ile yollarını ayıran ve hafta içinde Osman Özköylü ile anlaşan Altay, ilk maçında dağıldı. Takım ile bir kaç idmana çıkabilen yeni teknik direktör Osman Özköylü takımının başındaki ilk mücadelesinde sahasında Keçiörengücü önünde hezimet yaşadı.



İZMİR EKİBİ SİL BAŞTAN

Altay'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Osman Özköylü, ligde son oynanan ve 5-0 kazanılan Eskişehirspor maçına göre kadroda altı değişikliğe gitti. Genç çalıştırıcı Eskişehir maçında ilk 11 oynayan Stachowiak, Murat Akça, Çağlar Birinci, Cebrail, Mossoro ve Deniz Kadah'ı yanına oturttu. Özköylü bu oyuncuların yerlerine Cihan, Rıdvan, Berkay, İbrahim, Scuk ve Erhan'a ilk 11'de forma şansı tanıdı. Siyah-beyazlılarda İbrahim Öztürk, 25. dakikada sakatlanarak yerini Lokman'a bıraktı.