Altay hattan düştü

TFF Birinci Lig'de son 5 maçta 4'üncü mağlubiyetini yeni teknik patronu Osman Özköylü yönetiminde çıktığı ilk sınavda iç sahada Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 gibi farklı skorla alan Altay, mutlak şampiyonluk şansını zora soktu. İzmir ekibi, ligde 8 hafta sonra ilk 6'nın dışında kaldı.

ÖZKÖYLÜ ÖZÜR DİLEDİ

Hafta içinde teknik direktörlüğe Osman Özköylü'yü getiren siyahbeyazlı ekip, bu sezon 8. yenilgisini aldığı Ankara Keçiörengücü maçının ardından 35 puanda kaldı. Altay, 12. haftanın ardından tekrar Play-Off barajının dışına geriledi. En son 12. haftayı 7. sırada geçiren siyah-beyazlı ekip, 2 hafta lider tamamladığı 8 haftalık süreçte hep ilk 6'nın içinde yer aldı. Bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol gören ve en farklı mağlubiyetini alan Altay, 5. kez bir maçta gol atamadı. Beklemedikleri bir skorla sahadan ayrıldıklarını belirten Altay Teknik Direktöra Osman Özköylü, "Taraftarımızdan özür diliyoruz, bu takım yeniden ayağa kalkacak. Süper Lig'e ulaşacağız. Daha çok çalışacağız. En kısa sürede alacağımız galibiyetlerle tekrar taraftarımızı mutlu edeceğiz. Tek hedefimiz bu" dedi.



ZORLU SERİ

Altay, Cuma günü Adana Demir'e konuk olacak. 23 Şubat'ta Altınordu ile karşılaştıktan sonra 28 Şubat'ta lider Giresun ile deplasmanda mücadele edecek.