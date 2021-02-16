  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Altay'da kaptana nazar değdi

'da kaptana nazar değdi

Spor Toto 1'inci Lig'de sahasında Ankara 'ne 4-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan , kaptanı 'ten gelen kötü haberle sarsıldı.

Altay'da kaptana nazar değdi

16.02.2021, 13:02

Keçiörengücü maçının 25'inci dakikasında sakatlanıp yerine Lokman Gör'e bırakan İbrahim'in çekilen MR'ında sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Haziran ayında 40'ıncı yaşını kutlayacak profesyonel liglerin en tecrübeli oyuncusu en az 3 maç forma giyemeyecek.

İlerlemiş yaşına rağmen sahada yarı yaşındaki rakiplerine taş çıkartan performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu bu sezon 14 maçta forma giydi. Teknik direktör Osman Özköylü'nün cuma günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında İbrahim'in yerine Lokman'ı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor. Keçiörengücü maçında kırmızı kart gören Zeki'nin yerine ise Regattin'in görev alacağı kaydedildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'da kaptana nazar değdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.