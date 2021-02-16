Altay’ın kader maçları

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilerek 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Altay önümüzdeki 4 hafta uzaklaştığı zirve yarışında kader karşılaşmalarına çıkacak. Ligin 16. haftasında liderlik koltuğunda oturan ancak alınan kötü sonuçların ardından 8'inciliğe kadar gerileyen siyah-beyazlılar kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor (D), Altınordu, Giresunspor (D) ve Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Altay'ın bu maçlarda alacağı sonuçlar Süper Lig ya da Play-Off yarışındaki hedefine büyük etki edecek. Altay'ın başında çıktığı ilk maçta hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Osman Özköylü ayağa kalkacaklarını ve Süper Lig hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi.

OSMAN ÖZKÖYLÜ CAMİADAN ÖZÜR DİLEDİ

Ankara Keçiörengücü yenilgisi üzerine camiadan özür dileyen teknik direktör Osman Özköylü, "Son vuruşlarımızdaki sıkıntıları çözeceğiz. İlk maçta basit hatalar yaptık ve goller yedik. Bu hataları da en alt seviyeye indireceğiz" dedi.