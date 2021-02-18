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Altay’da Poko seferberliği

İzmir ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu hazır hale getirmek için özel idman yaptırıyor.

Altay’da Poko seferberliği

18.2.2021

Spor Toto 1. Lig'de 4-0'lık Keçiörengücü yenilgisiyle Play-Off hattından çıkmasının ardından, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Altay'da, gözler yeni transfer Andre Poko'ya çevrildi. Gabonlu oyuncunun form tutmaya çalıştığı ve maç kafilesine alınması bekleniyor. Poko, ilk yarıda Süper Lig ekibi Göztepe'de yalnızca 2 maça çıkıp sadece 64 dakika sahada kaldı. İzmir ekibinin teknik patronu Osman Özköylü'nün maç eksiği bulunan oyuncudan bir an önce yararlanmak istediği ve Poko'ya ekstra özel idmanlar da verdiği ifade edildi.Kaleci Adam Stackhowiak'ın da Adana'ya götürüleceği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda sol arka adalesinde yırtık tespit edilen kaptan stoper İbrahim Öztürk'ün yanı sıra cezalı Zeki Yıldırım da kritik maçta forma giyemeyecek.

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