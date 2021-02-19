Altay zorlu virajda

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan Altay, bugün zorlu deplasmanda kendisi gibi Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Adana Demirspor önünde ter dökecek.

Bu karşılaşma kapılarını ilk kez açacak 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Önemli karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. Maç TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Altay'da kırmızı kart cezalısı Zeki Yıldırım ile sol arka adalesinde yırtık tespit edilen kaptan stoper İbrahim Öztürk forma giyemeyecek.

Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren 90 dakika öncesi ligde ilk yarıda bir ara liderlik koltuğunda oturan sekizinci sıradaki İzmir temsilcisinin 35, Play-Off hattında ve dördüncü basamakta bulunan Adana Demirspor'un ise 38 puanı bulunuyor.

ÖZKÖYLÜ İDDİALI

Altay'ın başında çıktığı ilk maçta Ankara Keçiörengücü karşısında sahadan 4-0'lık mağlup ayrılan teknik direktör Osman Özköylü, kritik Adana Demirspor maçı öncesi iddialı konuştu.

Tecrübeli teknik patron, "Önemli bir maça çıkacağız. Sahada en iyi mücadeleyi gösterip kazanmak istiyoruz. Adana'da üç puanı alıp çıkışa geçmeyi planlıyoruz. Oyuncularımız bunu yapabilecek kapasiteye sahip" dedi.