Harikasın Altay

Yeni Adana Stadı'nın açılış maçında Adana Demirspor'a konuk olan Altay tarihi maçı 2-1 kazandı. Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan siyahbeyazlılar, şampiyonluk yolundaki rakibini yenerek Play-Off hattına tekrar girdi. Maça Altay hızlı başladı. 4'te orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Altay'da, Mossoro'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 5'te Mossoro'nun gönderdiği topa gelişine vuran Portekizli Paixao'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

STACHOWIAK DEVLEŞTİ

65'te Rangel şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. Rangel, kaleci Stachowiak'ın müdahalesiyle yerde kalınca, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. 66'da Mehmet Akyüz'ün penaltı atışında kaleci Adam Stachowiak topu ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi. 83'te Yunus'un kullandığı korner vuruşunda rakip savunma arasından yükselen Semih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2. Kritik karşılaşmayı Altay 2-1 kazanmayı başardı.



ÖZKÖYLÜ'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

ALTAY Teknik Direktörü Osman Özköylü geçen hafta kendi sahasında 4-0 yenildikleri Keçiörengücü maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den beş değişiklik yaptı. Sakat olan İbrahim ve kırmızı kart cezalısı Zeki görev yapamazken, Özköylü, Rıdvan Şimşek'i kadroya almadı. Kaleci Cihan ve Kappel'i de yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, Adana Demir önünde eldivenleri Adam Stackhowiak'e verdi, Lokman, Ziya, Cebrail ve Mossoro'yu da 11'de sahaya sürdü. Altay'ın son transferlerinden İlhan Depe de dün ilk kez yeni kulübünde kadroya girdi.



MARCO PAŞA TARİHE GEÇTİ

Yeni Adana Stadyumu'nun açılış maçında Altaylı Paixao 4. dakikada attığı golle tarihe geçti. Adana Demir filelerini iki kez havalandıran Portekizli forvet ligdeki gol sayısını da 16'ya çıkardı. Son iki sezonun gol kralı olan Marco Paşa, krallıkta da zirvedeki yerini korudu. İzmir ekibinde ikinci maçına çıkan teknik direktör Osman Özköylü de ilk galibiyetine imza attı. Tecrübeli teknik adam, "Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası bu galibiyet çok değerliydi. Oyuncularımız aslanlar gibi mücadele etti. Tarihi bir maç kazandığımız için mutluyuz"dedi.