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Altay gurbette coştu

Siyah-beyazlılar, dışarıda Tuzla, Eskişehir ve son olarak ’i dize getirdi. Bandırma ve Samsun’a yenildi. Evinde de İstanbul ile A.Keçiröngücü’ne kaybetti.

Altay gurbette coştu

22.2.2021

Spor Toto 1. Lig'de Yeni Adana Stadı'nın açılış maçında Adana Demirspor'u Marco Paixao'nun golleriyle 2-1 yenerek hem tarihi bir galibiyete imza atan hem de üst sıralar için umutlanan Altay, son 7 maçta topladığı 9 puanın tamanını deplasmanlarda elde etti. Bu periyotta dış sahada Tuzlaspor'u 1-0, Eskişehirspor'u 5-0 ve Adana Demirspor'u da 2-1 mağlup eden siyahbeyazlı İzmir temsilcisi, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor karşılaşmalarını kaybetti. İzmir temsilcisi evinde de İstanbulspor ve Ankara Keçiörengücü'ne yenildi. Altay'da gözler yarın kendi evinde oynayacağı Altınordu karşılaşmasına çevirdi. Teknik direktör Osman Özköylü, Altınordu ile oynayacakları İzmir derbisinin her iki takım için çok kritik olduğuna vurgu yaptı.

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Altay Teknik direktörü Osman Özköylü, "İki İzmir takımı da Birinci Lig'de üst sıraları zorluyor. Zevkli ve çekişmeli bir karşılaşmaya çıkacağız. Zorluk derecesi de üst düzey bir karşılaşma olacak. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.

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